Anadolu'nun kültürel zenginliğini yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak için 60 yıl çekiç sallayıp metale şekil veren, ömrünü sanata ve kültüre adamış Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, etnografik eserler koleksiyonunun bulunduğu müzeyi hizmete açtı.

Bahçelievler Mahallesi Yeşiyurt Park Sokak Tulukzade Apartmanı adresinde açılan Hasan Tuluk Etnografik Eserler Koleksiyonu’nun açılışına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve davetliler katıldı.

KOLEKSİYON 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Açılış öncesinde koleksiyonu ile ilgili bilgi veren Hasan Tuluk, eserlerin 3 bölümden oluştuğunu belirterek, “Koleksiyonumuz 3 bölümden oluşuyor. Köy yaşantısı, 1980’li yıllarda Çorum bakırcılık sanatına dair malzemeler ve eserler ile 1950’li yıllarda halkımızın mütevazi evinin bir köşesini oluşturan bir müze salonu oluşturduk. Yaşayan bir kültür noktasında bu hizmetlerimizi veriyoruz. Çorum’un bir Etnografya Müzesi’ne kavuşması noktasında bana düşen görevi yaptığıma inanıyorum” dedi.

‘HER BİR PARÇANIN AYRI BİR DEĞERİ VAR’

Her bir parçanın ayrı bir kıymeti olduğunu anlatan Hasan Tuluk, Çorum’da bir etnografik müzenin olmasının hem gurur hem de mutluluk verici olduğunu aktardı.

ÇORUMLULARI GÜZİDE MÜZEYİ KEŞFETMEYE DAVET ETTİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da birbirinden kıymetli eserleri gelecek nesillere armağan eden Tuluk’a teşekkür ederek, Çorumluları bu güzide müzeyi keşfetmeye davet etti.

YAŞAYAN İHSAN HAZİNESİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Hasan Tuluk, 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’ne layık görüşmüş, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.