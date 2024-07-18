Erzincan'da 67 yaşındaki Haydar Pınar, inşaatı bitmek üzere olan binadan ev bakmaya gitti. Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan binada daire bakarken dengesini kaybeden Pınar, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Vefat eden Haydar Pınar’ın cenazesinin Cuma günü Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden alınarak Tercan’ın Konarlı köyü, Yukarı Bahçe Mezrasında defin edileceği öğrenildi.
Editör: İhlas Haber Ajansı