Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığının adresi İstanbul​... Bu kez ev sahibi kiracısına öyle bir plan yaptı ki herkes şaşkına döndü. 46 yaşındaki Nazım S, uzun süredir 52 yaşındaki Tuncay K.'nın İstanbul Ataşehir​'deki evinde kiracıydı. Ancak ikili arasında bir süredir yaşanan kira problemi, en sonunda savcılığa taşındı. Ev sahibi adam, kiracısından aylık kira ödemesine zam talep etti ve bu nedenle ikili arasında gerginlik çıktı.

KAPININ KİLİDİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kiracı Nazım S., 21 Mayıs günü evine gittiğinde kapıyı açmak istedi ancak eve giremedi. Soluğu emlakçıda alan adam kapının kilidinin değiştirildiğini öğrenince şoke oldu. Nazım S. daha sonra çilingir yardımıyla eve girdi.

İddiasına göre, evinde sakladığı 800 Euro'su, 10 bin lirası, bir adet replika Rolex marka saati, altınları ve telefonu ortalıkta yoktu. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Nazım S., ev sahibinin kilidi değiştirerek içeri girip para, altın ve değerli eşyasını çaldığını ileri sürdü.

EVE GİRİP DEĞERLİ EŞYALARI ÇALDI İDDİASI

Dilekçesinde kiracı adam, olay günü evine gittiğinde anahtarının kapıyı açmadığını, bunun üzerine emlakçıya sorduğunu, ardından da ev sahibi Tuncay K.'yı aradığını aktardı. Tuncak K.'nın telefonda kendisine kilidi değiştirdiğini itiraf ettiğini öne süren Nazım S., ev sahibinin anahtarı vermeyeceğini, eve sürekli tebligat ve polis geldiğini, zararını ödeyeceğini, evden çıkmasını istediğine dair söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Öte yandan ev sahibi tarafından tehdit edildiğini belirterek, ev girdiğinde 800 Euro, 10 bin bira, 1 adet replika Rolex saat, 1 adet beyaz altın küpe ve 1 adet cep telefonunun evde olmadığını gördüğünü anlattı. Kiracı Nazım S.'nin şikâyeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.