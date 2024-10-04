Çorum FK ligin 8. hafta maçında bu akşam saat 20’de sahasında Iğdır FK’yı konuk edecek.

Kırmızı Siyahlı takım geçen hafta deplasmanda kazandığı Adanaspor maçının ardından bugün evinde kazanarak iç sahadaki galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan kırmızı siyahlı takım daha sonraki üç maçtan beraberlikle ayrıldıktan sonra Malatyaspor deplasmanında kazanarak üç puan sevinci yaşamıştı. Sonraki maçta evinde Kocaelispor önünde şok yenilgi alan kırmızı siyahlı takım Adanaspor deplasmanında galip gelerek bu kaybı telafi etmişti.

Adanaspor galibiyetinin verdiği moralle Iğdır FK maçının hazırlıklarını tam kadro olarak sürdüren Çorum FK bugün evinde oynayacağı maçta grubun iddialı kadrosuna sahip rakibini yenerek iç sahadaki üç puan hasretine son vermek amacında.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Iğdır maçına Adanaspor karşısındaki onbirde bir iki değişiklik ile çıkması bekleniyor.

Konuk Alagöz Holding Iğdır FK ise sezona fırtına gibi başladı ve ilk üç maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil Beyazlılar ligde son üç maçında ise üç mağlubiyet alarak büyük bir düşüş içindeler.. Ligde son maçında sahasında Erzurumspor önünde 2-1 mağlup olar Iğdır FK kötü gidişe Çorum’da kazanarak son vermek amacında.

Iğdır FK takımında Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Burak Altıparmak forma giyemeyecek.

Yarın saat 20’de Yeni Stadyumda oynanacak Ahlatcı Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK takımları arasındaki maçı İstanbil bölgesi hakemi Oğuzhan Uğurlu yönetecek.

Maç yayını iki kanalda

Çorum FK ile Iğdır Fk arasında bu akşam oynanacak maç TRT Tabispor ve Bein Sports2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.