Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ailesi tarafından evde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Maruf Satıcı, ailesi tarafından evde havalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.