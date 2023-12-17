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Burdur'da 52 yaşındaki kişi annesi tarafından evinin mutfağında ölü bulundu.

Olay 21.10 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi Dorum Dede Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre annesi ile birlikte yaşayan Mustafa Nihat Candan evinin mutfağından evde yalnız olduğu esnada mutfakta bir anda yere yığıldı. Olay esnasında evde olmayan annesi saatler sonra eve geldiğinde oğlunu mutfakta hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa Nihat Candan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabip tarafından normal ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Mustafa Nihat Candan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.