İskilip'te 65 yaşındaki Hüseyin Almacı evinde ölü bulundu.

Ankara´da ikametgah eden bir süredir İskilip´te bulunan Hüseyin Almacı´dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 65 yaşındaki Hüseyin Almacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Hüseyin Almalı´nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Atıf Hoca morguna kaldırıldı.Almalıcı kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İskilipliyiz.com)

Editör: Çorum Hakimiyet