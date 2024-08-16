İskilip'te 65 yaşındaki Hüseyin Almacı evinde ölü bulundu.

Ankara´da ikametgah eden bir süredir İskilip´te bulunan Hüseyin Almacı´dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 65 yaşındaki Hüseyin Almacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Hüseyin Almalı´nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Atıf Hoca morguna kaldırıldı.Almalıcı kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İskilipliyiz.com)