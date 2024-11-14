Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz Köyü’nde meydana gelen yangında evlerini kaybeden vatandaşlara Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yardım eli uzatıldı.

Çorum İl Müftülüğü, Bayat İlçe Müftülüğü, TDV Çorum ve Bayat Şubeleri’nden Bayat Çukuröz köyünde yangında evlerini kaybeden vatandaşlara yardım eli uzatıldı.

Hayırsever vatandaşların TDV Çorum ve Bayat Şubelerine emanet ettiği yardımlar, yangında evleri zarar gören köylülere ulaştırıldı.

Ayrıca TDV Çorum ve Bayat Şubesi gönüllüleri, yangında zarar gören evlerin yeniden inşasında bizzat çalışarak yangınzedelerin bir an önce yuvalarına kavuşmaları için destekte bulundu.