Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü voleybol turnuvasında yarı final maçları bu akşam oynanacak.

11 takımın mücadele ettiği Evinin Sultanları Voleybol Turnuvasında ilk tur maçları Tevfik Kış ve Yeni Spor Salonu’nda yapıldı. Yapılan eleme maçlarını kazanan dört takım bu akşam Tevfik Kış Spor Salonu’nda finale yükselmek için mücadele edecekler.

Bu akşam saat 18’de oynanacak ilk maçta Mecitözü Gençlik Spor Sultanları ile İl Milli Eğitim Sultanları takımları ilk finalist olmak için mücadele edecekler. Saat 19.30’da ise Oğuzlar Altınkoz Sultanları ile Hitit Evinin Voleybol takımları ikinci finalisti bulmak için mücadele edecekler.

Bu maçları kaybeden takımlar yarın saat 18’de üçüncülük dördüncülük kazanan takımlar ise saat 19.30’da şampiyonluk maçına çıkacaklar.