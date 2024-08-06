Antalya'nın Finike ilçesinde dünya evine girmek isteyen damadın gelin alma geleneğinin ardından başına gelmeyenler kalmadı.

Damat adayına arkadaşları tarafından hazırlanan sirke, acılı ketçap ve gres yağı döküldü. Ne olduğunu anlamayan damat, arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı.

ÇARESİZ HALLERİ KAMERADA...

Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar gençlerin bu yaptıklarına akıl sır erdiremedi. Arkadaşları ardından damat adayını fırçayla sabunlayıp yıkamaya başladı.