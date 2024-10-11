Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki protokol doğrultusunda üç yıldır uygulanan ilkokullarda sportif etkinliklerde görev yapan antrenörler ile il müdürleri bir araya geldiler.

Eğitim ve Öğretim yılının başlamasının ardından ilkokullarda Beden Eğitimi derslerinde görev yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinin katıldığı toplantı Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Genhçlik ve Spor İl Müdürü Ayşe Şenyuva, Milli Eğitim Okul Sporları Şube Müdürü Murat Yavan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ile EYT antrenörü olarak görev yapan antrenörler katıldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin üç yıldır uygulanan bu proje doğrultusunda müdürlüklerinde görevli 39 antrenörün 20 branşta ve merkez ve ilçelerde ilkokullarda Beden Eğitimi derslerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Şahin bu çalışmanın çocukları küçük yaşta spora yönlendirme ve başarılı oldukları branşla tanıştırma konusunda son derece önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise eğitim öğretimin yanında çocukların spor, sanat ve sosyal gelişimlerinin artık çağımızın en önemli unsuru haline geldiğini belirterek ilkokullarda verilen beden eğitimi derslerinin önemine değindi.

İki bakanlık arasındaki bu protokolün ülke sporuna yeni yetenekleri kazandırmak kadar çocukları küçük yaştan itibaren sporla tanıştırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için son derece önemli olduğunu belirten İl Müdürü Cemil Çağlarn tüm antrenörlerden çalışmalarında başarılar diledi ve hepsinden çok daha aktif olmalarını istedi.