Çorum Oto Sanayicileri Derneği (ÇOSAD), ilk Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.

Geçtiğimiz Cuma günü Fiore Cafe’de düzenlenen Genel Kurul’da derneğin Kurucu Başkanı Eyyüp Pehlivan, tekrar dernek başkanlığına seçilerek, güven tazeledi.

Derneğin yeni yönetim organlarının da seçildiği Genel Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, Çorum’da sanayi esnafları arasında birlik beraberliğin pekişmesi ve dayanışmanın sağlanması amacıyla kurdukları derneğin kısa sürede çok yol aldığını ve giderek büyüdüğünü söyledi.

Çorum Sanayi Sitesi’nde yapılması gereken başta güvenlik çalışmaları olmak üzere, sıfır atık projelerinden ve yapacakları etkinliklerden bahseden Pehlivan, Çorum sanayisinin oto tamir bakım ve yedekleri tedarikinde hizmet veren tüm esnafları ÇOSAD çatısı altında birlik ve beraberliğe davet etti.

Genel Kurul’da ayrıca, kurucu yönetimin bugüne kadar yaptıklarından memnuniyetini dile getiren dernek üyeleri, birlikte daha güzel işler yapmaya hazır olduklarını kaydettiler.

Eyyüp Pehlivan Başkanlığı’ndaki Çorum Oto Sanayicileri Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Adem Kellegöz (Çorum ADM Auto Servis), Halil Beker (Aydın Oto Servis) Emre Özbüğrü (Hunter Rot Balans), Ferhat Özçetin (Erova Motor Yenileme), Mustafa Evcimen (Çözüm Otogaz), Habil Kır (Beyinci Oto Elektronik), Volkan Duygun (Adaş Oto Yedek Parça), Eşref Demirkan (SMMM), Abdullah Cihan (Artı Oto Yedek Parça) ve Olgun Çakar (CMY Madeni Yağlar). Denetim Kurulu ise Ethem Ertan Doyran (Ertan Oto Servis), Serkan Yüksel (Oto Serkan Yedek Parça), İbrahim Bozkurt (Yön Direksiyon), Emrah Bozdağ (Hitit Dizel Pompa) ve Murat Aktaş (As Oto Yedek Parça).