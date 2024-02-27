Ahmet Ak U 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında ilk gün Çorum Belediyespor’lu sporcular bir altın bir gümüş ve birde beşincilik kazandılar.

Afyon’da, Prof. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda düzenlenen Ahmet Ak U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 71 kiloda mücadele eden Fatih Aydın eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Beşiktaş kumüsünden Cemal Yiğit’i yenerek sıkletinde altın madalya kazandı.

92 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Hasan Dur eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Sivas Yıldızeli Gençlikspor'dan Bilal Zorba’ya yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

71 kiloda mücadele eden diğer Çorum Belediyespor’dan Yusuf İbrahimbas ise sıkletinde beşinci oldu.

Sıkletlerinde ilk beş içinde yer alan Çorum Belediyespor’un güreşçisi milli takım kamplarıa katılarak uluslararası turnuvalarda mücadele edecekler.

Şampiyonada dün son günde Çorum Milli Eğitimspor kulübünden sporcular madalya mücadelesi veriyorlar.