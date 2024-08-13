Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa etti.

"ÖZELLİKLE BİLİNMESİNİ İSTERİM Kİ..."

İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akpunar, "Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah" dedi.