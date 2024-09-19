MemurSen İl Temsilcisi ve Eğitim BirSen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ınİlköğretim Haftası kutlama programında yapılan bir gösterinin kıyafetleri ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

"Geçtiğimiz hafta İlköğretim Haftası etkinliklerinde yapılan jimnastik gösterisi ile ilgili CHP Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız'ın okul önünde talihsiz bir açıklamasına şahit olduk" diyerek açıklamasına başlayan Fatih Okumuş, "Jimnastik gösterisinde ilkokul öğrencilerinin giydiği eşofmanı beğenmeyen Sayın Vekil "Jimnastik için giyilen kıyafetin modeli bellidir. Çocuklarımıza farklı kıyafet giydirerek kendi zihniyetlerini göstermiş oldular. İşte bu zihniyet Narin'i katleden zihniyetin tıpkı ve aynısıdır. İşte maarif modeli diyorlar ilk meyvesini burda vermiş oldu" demiştir.

Sayın Vekile soruyoruz;Jimnastik gösterisinde giyilecek kıyafetin mevzuatta yeri var mıdır? Varsa (ki yok) kamuoyunu aydınlatır mısınız?Çocuklarımızın beden eğitimi derslerinde giydiği ve mevzuatta yeri olan eşofmandan neden bu kadar rahatsız oldunuz? Eşofman giymelerinin jimnastik için engeli nedir?Tüm Türkiye'nin lanetlediği Narin cinayeti ile Maarif Modeli arasında nasıl bir bağlantı var?

Hangi belge ve bulgulara dayanarak, Milli Eğitim Bakanlığını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bir cinayetle ilişkilendirip zan altında bırakıyorsunuz?sorularına cevap bekliyor, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

