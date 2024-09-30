Çorum Veteriner Hekimleri Odası 8. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Recep Önder üstlenirken, Bünyamin Arun ile Mustafa Özankaralı ise divan üyeliğine seçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Fatih Şerbetçi yeniden Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığına seçildi.

Fatih Şerbetçi’nin yönetimi ise Bülent Şahin, Mustafa Aydoğdu, Denizcan Karaman ve İlyas Eker’den oluştu.