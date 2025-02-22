Fatih Sultan Mehmet Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu.

Derneğin faaliyet raporu ile bilançosunun okunarak oylanmasının ardından yönetim kurulunun seçimi yapıldı.

Genel kurula tek liste ile giren mevcut başkan Murat Taş, güven tazelerken yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

“İsmail Şanal, Ali Demirel, Serkan Meşe, Kadir Karataş, Denetim Kurulu: Murat Kara Özcan Aksu ve Feyzullah Uçar.