Rize'nin Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 5. kilometresinde Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi’nde bu akşam 22.00 sıralarında feci bir meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. K. yönetimindeki araç, şoförü henüz teyit edilemeyen bir araç ve A. B. kontrolündeki başka bir araçla çarpıştı.

Kazada araçtaki şoför Kemal K., Emine K., Hatice K., Ufuk K., Neşe K. ve Bahriye K., diğer araçlarda bulunan Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu, şoför Ahmet B. ve beraberindeki Esra T. olmak üzere 10 kişi yaralandı. Çevretekerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan Turan Kuyumcu, Kenan Yeniçırak, K.K., A. B. ve E. T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken, E. K., H. K., U. K., N. K. ve B. K. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yarlılardan Turan Kuyumcu ve Kenan Yeniçırak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.