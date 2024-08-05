Sinop'ta feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Sinop'tan Kastamonu'ya doğru seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı otomobil, Boyabat-Hanönü arasında bulunan Gökçeağaçsakızı köyü mevkiinde feci bir kaza yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ve Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.