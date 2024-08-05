Sinop'ta feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Sinop'tan Kastamonu'ya doğru seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı otomobil, Boyabat-Hanönü arasında bulunan Gökçeağaçsakızı köyü mevkiinde feci bir kaza yaptı.

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KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ve Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör: İhlas Haber Ajansı