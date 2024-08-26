Samsun-Ankara karayolunda yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan Esma Nur Arslan(18) da hayatını kaybetti.

Samsun'da sağanak yağış dolayısıyla iki TIR, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi ölmüş 15 kişi ise yaralanmıştı.

Kazada Çorumlu Beyhan Arslan ile oğlu Metehan Arslan hayatını kaybetmiş, kızı Esme Arslan ise yaralanmıştı.

Esma Nur Arslan'ın da Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beyhan Arslan ile Metehan Arslan bugün Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Esma Nur Arslan'ın cenazesi de Salı ya da Çarşamba günü Çorum'da toprağa verilecek.