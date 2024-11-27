Ilıca Caddesi’nde ailevi nedenlerden dolayı daha önce evinde ve arabasında bomba olduğu ihbarını yapan Ali Rıza Gülbahçe bugünde evini ve arabasını yaktı.

Ali Rıza Gülbahçe önceki eyleminde saatler süren ikna çabasıyla eyleminden vazgeçmişti.

Gülbahçe bugün ise evini ve arabasını yaktı.

Araç ve ev yangınına anında müdahale eden Çorum Belediyesi itfaiyesi yanan aracı söndürürken aniden daireden gelen patlama sesi ile dairede yangın çıktı.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken evde ki yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Gülbahçe'nin ise bulunduğu evde hayatını kaybettiği öğrenildi.