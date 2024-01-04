Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZI ÖLDÜ

Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi Melike Köse hayatını kaybetti.

4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yangında dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi altına alındı. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.