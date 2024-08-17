Samsun'da bir mahalle muhtarı kuzenine böbreğini vererek hayata tutunmasını sağladı.
Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Bilal Tekin, diyaliz hastası kuzeni Halil İbrahim Tekin'e böbreğini verdi.
İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla Muhtar Bilal Tekin'den alınan böbrek, Vezirköprü Kız Anadolu İmam Lisesi öğretmenlerinden Halil İbrahim Tekin'e nakledildi.
Ameliyat sonrasında sağlık durumları iyi olan ikili hastaneden taburcu edildi.
Editör: İhlas Haber Ajansı