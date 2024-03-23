Taekwondo Liseli Gençler Türkiye Şampiyonası için ilimize gelen Federasyon Başkanı Metin Şahin Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

Beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil ÇAğlar ve Taekwondo İl Temsilcisi Mustafa Kanat ile birlikte Vali Dağlı’yı makamında ziyaret eden Metin Şahin organizeye verdikleri destek nedeni ile teşekkür etti.

Vali Dağlı ise şampiyonanın en güzel şekilde geçmesi dileğinde bulundu ve mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Federasyon Başkanı Metin Şahin Vali Zülkif Dağlı’ya plaket verirken Valı Dağlı da leblebi hediye etti.