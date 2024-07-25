Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen Çorum’u ziyaret etti.

Çimen beraberinde Genel Sekreter Alp Bala ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü aynı zamanda Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nadir Solak ile birlikte önce 2. Kademe antrenör kursunu ziyaret ettiler ve kursiyelerde başarılar dileğinde bulundular.

Daha sonra Çorum Belediyesi masa tenisi alt yapısında çalışma yapan minik sporcuları ziyaret eden Federasyon Başkanı Çimen ve beraberindekiler son olarakta Çorum Belediyesi tarafından yapımı devam eden Masa Tenisi Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundular.

Eylül ayında açılması planlanan Masa Tenisi Eğitim Merkezinin Bölge merkezi olması için çok önemli olduğunu belirten Federasyon Başkanı Oktay Çimen, bu merkezi Federasyon olarak ortak kullanarak milli takım kamplarını yapabileceklerini belirterek Çorum Belediyesine spora ve masa tenisine yaptığı bu yatırımlar için teşekkür etti.

Çimen Çorum’un gerek tesis gerekse çalışmalar ile Türkiye’ye örnek iller arasında olduğunu sözlerine ekledi.