Ahlatcı Çorum FK’da Pendikspor maçında dördüncü sarı kartını gören kaptan Ferhat cezalı duruma düştü.
Ferhat milli aranın ardından Eserler Erokspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Bu sezon ligde Bandırmaspor, Karagümrük, Adanaspor maçlarında sarı kart gören Ferhat Yazgan Pendikspor maçında dördüncü sarı kartı görerek cezalı duruma düştü.
Ferhat Yazgan ile birlikte Pendikspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Atilla Turan da Pendikspor maçında forma giyemeyecek.
Editör: Harun Akkaya