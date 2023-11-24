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Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında Altay ile oynayacağı maçı Denizli bölgesi hakemi Feridun Daldaş yönetecek. Feridun Daldaş bugüne kadar kırmızı siyahlı takımın iki maçını yönetti. 2017-18 sezonunda kırmızı siyahlı takımın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten Daldaş son olarak ise 21-22 sezonunda kırmızı siyahlı takımın Bodrumspor deplasmanında 2-1 kazandığı maçta düdük çaldı. 31 yaşındaki tecrübeli hakem Çorum’da ilk kez görev yapacak

Bugüne kadar 1. ligde 5, 2. ligde 22, 33 ligde ise 35 maçta düdük çalan Feridun Daldaş Altay’ın geçen sezon Bandırmaspor’a deplasmanda 2-1 yenildiği maçta düdük çaldı.

Maçın yardımcı hakemleri ise Samsun’dan Hasan Erdoğan ve Ankara’dan Salih Burak Demirel. Maçta dördüncü hakem olarak ise Muğla’dan Tayfun Sarı görev yapacak.