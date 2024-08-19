Çorum'un Osmancık Belediyesince organize edilen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 20 Eylül - 29 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri festivalle Osmancık'ın meşhur pirincini tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin en önemli pirinç üretim merkezlerinden birisi olan Osmancık'ta festival hazırlıkları ile ilgili bir paylaşım yapan Gelgör; "

At yarışları bölgesi festival alanında çevre yolları, bağlantı yoları ve otopark alanlarını asfalt yapıyoruz. Burası yeni yatırımlarla halkımıza mesire alanı olarak da hizmet verecek. Geçtiğimiz yıllarda mülkiyetini belediyemize kazandırdığımız bu değerli alan yapacağımız çalışmalarla güreş alanı, at yarış alanı, okçuluk ve atıcılık alanı, mesire yeri, off-road ve motokros pisti ile bölgenin nadir sosyal tesislerinden birisi olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.