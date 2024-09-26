Çanakkale'de Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Tutuklanan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D.'nin kapatılan örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D. Gelibolu ilçesi Güneyli köyünde yakalandı. FETÖ üyesi A.D.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ üyesi Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D. adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



Öte yandan, tutuklanan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D.'nin kapatılan örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi

Editör: İhlas Haber Ajansı