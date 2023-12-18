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Gectiğimiz günlerde futbol hakemliğini bırakan FİFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık’tan Çorumspor maçına giderken bir arkadaşından leblebi getirme teklifi karşısında maçı geri verdiğini söyledi.

Hakemliği bıraktıktan sonra geçtiğimiz günlerde gazeteci Mehmet Demirkol ile bir programı katılan Ali Palabıyık, Demirkol’un hiç şike teklifi aldınmı sorusuna karşılık, Çorumspor maçından bir anısını anlattı.

Yılını ve takımını söylemediği için hangi sezon olduğu belli olmayan bu açıklamasında Ali Palabıyık yaşadıklarını şöyle anlattı: "2. ligde bir müsabaka öncesi müsabakaya gideceğim zaman Ankara’da hakemlik yapan abim gideceğim takımın hocasının arkadaşı olduğunu söyleyip bana bir telefon açtı. Ben bu telefondan rahatsız oldum. MHK üyesini aradım ve maça gitmedim. Çorumspor müsabakasıydı. Maçtan önce beni aradı. Çorumspor hocasının arkadaşı olduğunu söyledi. Benle ilgili bilgi sordu. Bende ‘çok iyi hakemdir’ dedim dedi. Bende ‘iyi yapmışsın’ abi dedim. Arabayla yola çıkacaktık. Bana dedi ki ‘sana bir hediye verecek, onu bana getirirsin’ dedi. Ne hediyesi diye sordum. ‘Sen verince bana getirirsin’ dedi. ‘Ne verecek abi?’ dedim. ‘Leblebi verecek’ dedi. Dedim ki ‘Ankara’da leblebi mi bitti?’ ‘Kargo diye bir şey var ben niye getiriyorum’ dedim, telefonu kapattım. Hemen MHK Üyesi Zihni Aksoy hocamı aradım ve bilgilendirdim. Kendisi benim sıkıntı yaşamamam için ‘görevden alalım’ dedi. Bende teşekkür ettim. O müsabakaya gitmedim."