Trendyol 1. ligde Çorum FK’nın rakiplerinden Pendikspor’a üç dönem transfer yasağı geldi.
Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Pendikspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.
İstanbul ekibi Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası geldiği öğrenildi.
FIFA'dan yapılan açıklamada Pendikspor'a 14 Kasım'dan başlamak üzere 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi.
Bu sezon çıktığı 12 maçta 17 puan toplayan Pendikspor, 13. sırada yer alıyor.
Editör: Halil Öztürk