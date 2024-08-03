Kadınlar ve Erkekler 2. liginde ilimizi temsil edecek olan Osmancık Belediyespor Kadın takımı ile Sungurlu Belediyespor erkek takımlarının grupları ve fikstürleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Voleybol 2. Ligleri’nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Ankara Merkez Ofisi’nde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi Youtube kanalından yayınlanan kura çekimini, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış “2024-2025 voleybol sezonu Erkekler ve Kadınlar 2.Ligleri’nin kura çekimine hepiniz hoş geldiniz.2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

Osmancık Belediyespor’un mücadele edeceği 2. Lig Kadınlarda 16 grupta 155 takım mücadele edecek.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor her zaman olduğu gibi Karadeniz grubunda mücadele edecek. Grupta Artvinspor, Ordu 52 Çamlıkspor, Rize Smart Holding Çayelispor, Samsun Çarşamba Gençlikspor, Trabzon Bordo Mavi 61 ve Trabzon İskofyaspor takımları mücadele edecek.

16 grupta çift devreli lig sistemine göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 32 takım 4’erli 8 grupta ikinci tura yükselecek ve bu maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı olan 16 takım yarı final grubuna yükselecekler.

Ligde ilk maçında evinde 52 Çamlıkspor’u konuk edecek olan Osmancık Belediyespor ikinci hafta Trabzon’da Bordo Mavi 61 deplasmanına gidecek.

Üçüncü hafta maçında sahasında İskofyaspor ile karşılaşacak olan Filenin sultanları beşinci haftayı bay geçecek.

Altıncı hafta maçında evinde Çarşamba Gençlikspor’u konuk edecek olan Osmancık Belediyespor ilk yarının son maçında ise Smart Holding Çayelispor takımını konuk edecek.

Erkeklerdeki temsilcimiz Sungurlu Beleriyespor Ankara ağırlıklı 3. grupta mücadele edecek.

Temsilcimizin rakipleri Ankara Anadolu Şahinspor, Ankara Barosu, Ankara Başkent Beşiktaşlılar,, Ankara Maliye Voleybol, Ankara Tusaşspor, Ankara TVF Spor Lisesi ve Ankara Yedidağspor, Giresunspor, Kastamonu Yıldızlar Topluluğu All Star, 1921 Orduspor ve Trabzon Dereköy Kartalspor takımları bulunuyor.

Erkeklerde ise 5 grupta 55 takım mücadele edecek. Yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 15 takım ile birlikte en iyi averaja sahip dördüncü takım ile birlikte 16 takım dörderli dört gruba aynılacak ve bu maçlar sonunda ilk iki sırayı alan sekiz takım finallere yükselecek.

Sungurlu Belediyespor sezonun ilk maçında Yedidağspor deplasmanında mücadele ederken ikinci hafta sahasında Anadolu Şahinspor takımını konuk edecek. Üçüncü hafta 1921 Orduspor deplasmanına çıkacak Sungurlu Efeleri dördüncü hafta maçında ise evinde Maliye Voleybol takımı ile karşılaşacak.

Beşinci hafta da Ankara Barosu deplasmanına çıkacak Sungurlu Belediyespor altıncı haftada evinde Tusaşspor ile karşılaşacak. Yedinci haftada Trabzon Dereköy Kartalspor deplasmanına çıkacak Sungurlu Belediyespor sekizinci haftada evinde Başkent Beşiktaşlılar takımı ile karşılaşacak. Dokuzunc hafta maçında evinde Giresunspor ile karşılaşacak Sungurlu Belediyespor onuncu haftada TVF Spor Lisesi ile deplasmanda karşılaşırken ilk yarıyı evinde oynayacağı Yıldızlarn Tohluluğu maçı ile tamamlayacak.