Osmancık Belediyespor voleybolda alt yapısından yetiştirdiği gençleri A takıma kazandırmaya devam ediyor.

Filenin Sultanları alt yapısından yetişen dört ismi daha A takım kadrosuna aldı.

Osmancık Belediyespor Alt yapısından 2006 doğumlu Sena Nur Kütük, 2010 doğumlu Eyşan Duru Cankara, Ela Taş, Macide Kanat ve 2011 doğumlu Naz Altunkiremit’i A takım kadrosuna aldı.

Antrenör Ümit Gökgöz yıllardır 2. Voleybol liginde mücadele eden takımlarına yeni yetenekler kazandırmak için alt yapı çalışmalarınında aralıksız devam ettiğini söyledi.

Gökgöz okul ve kulüp işbirliği kapsamında ilçede yaptıkları çalışmalar sonunda dört genç ismi daha ligin kalan haftalarında A takım kadrosuna aldıklarını belirterek; ‘Uzun yıllardan beri ligde yer almanın anahtarı güçlü bir alt yapı. Bunun için her zaman kadromuzun büyük çoğunluğunu alt yapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızdan oluşturuyoruz. Sporcularımız kadroya girdikce Sporcularımız kadroya girdikçe tecrübe kazanmaya ve devamında kadromuzun önemli parçası olmaya devam ediyorlar. Gelinen süreçte dışa bağımlı olmadan ligi iyi seviyede sürdüren bir yapı oluşturduk. İlçemizin çocukları ile çok büyük başarılar elde ettik. Bu sezonda tamamı kendi altyapımızdan yetişen sporcularımız ile 2. Ligde mücadele eden takımımıza yeni yıldızlarımızı kazandırdık. Biz çalışmaya üretmeye altyapımızdaki sporcularımıza profesyonel sporcu olma fırsatını sunmaya devam ediyoruz." dedi