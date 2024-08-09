Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okullarında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği branşlardan biriside son yıllarda ülkemizde büyük ilgi gören Voleybol branşında.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden Yaz Spor Okullarında voleybol branşında kayıt yaptıran sporcu sayısı 650’yi geçti. Özellikle kadın milli takımının elde ettiği başarılar nedeni ile voleybol branşına kız çocuklarının ilgisi hayli yüksek.

Voleybol çalışmaları Haziran ayında başladı ve bu ay sonunda tamamlanacak. Çalışmalar haftdada iki gün Salı ve perşembeleri Yeni Spor Salonu, Atatürk Spor Salonu, Toki Spor Salonu ve Tevfik Kış Spor Salonlarında yapılıyor. Bu çalışmalara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol antrenörleri Derya Karaman ve Haluk Doğan ile EYS Antrenörleri Mehmet Çam, Bahattin Gündüz ve Zeynep Şimşek yönetiminde yapılan çalışmalara Çorum ve Türk voleybolüne yeni yeni sultanlar ve efeler çıkartmak hedefleniyor.

Gençlikspor Voleybol Antrenörleri yaz tatilinde çocukların sporla tanışmaları ve yaz aylarını spor tesislerinde geçirmesinin eğitim hayatlarına ve sağlıklı bireyler olmalarına büyük katkı verdiğini belirterek tüm velilerden çocuklarını yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirmelerini istediler.

Çorum’da voleybol alt yapısının özellikle kadınlarda her geçen gün arttığını belirten antrenörler bu çalışmalar sonunda yetenekli olanların çalışmaları devam ettiklerin ve lisanslı olarak ilimiz kulüplerde elit sporcu olmak için mücadele ettiklerini belirttiler. Bu çalışmaların Çorum voleybolüne yeni yenetekler kazandıracağına inandıklarını belirten antrenörler velilerden çocuklarını istekli ve yetenekli oldukları branşa mutlaka yönlendirmeleri gerektiğini söylediler.