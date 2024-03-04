Kulüplü Küçük Erkekler Voleybol’da şampiyonluğu Gençlikspor kazandı.

Dört takımın mücadele ettiği il birinciliğinde üç maçınıda kazanan Çorum Gençlikspor mutlu sona ulaştı.

Dört takımın mücadele ettiği il birinciliğinde Çorum Gençlikspor ilk maçında Çorum Belediyesi Gençlikspor B takımını 3-0 yenerek başladı.

İkinci maçında Sungurlu Belediyespor ile nefes kesen bir mücadele sonunda rakibini 3-2 yenen Gençlikspor şampiyonluğu büyük oranda garantiledi.

Son maçında Çorum Belediyespor A takımı ile karşılaşan Gençlikspor bu maçı da 3-0 kazanarak 8 puanla şampiyon olurken Çorum Belediyespor A takımı üç puanla üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Sungurlu Belediyespor ise son maçında Çorum Belediyespor B takımını zorlanmadan 3-0 yenerek 7 puanla ikincilik kupasının sahibi oldu.

Gençlikspor gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandı.