Okullar arası Küçük Kızlar voleybolda şampiyonluğu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kazandı.

Final maçında büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada 23 Nisan Ortaokulu’nu 2-1 yenen Mehmet Akif Ersoy ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Dört grupta 16 takımın mücadele ettiği küçük kızlar voleybol il birinciliğinde grup maçları sonunda dört grupta ilk iki sırayı alan sekiz takım yarı final grubunda iki grup halinde karşılaştılar.

Yarı Final Grubunda oynanan maçlar sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükseldiler.

Yarı finalde çapraz olarak oynanan maçları kazanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu finalde karşılaştılar.

Final maçında ilk seti 25-17 alan Mehmet Akif Ersoy Ortokulu rakibi önünde 1-0 öne geçti.

İkinci sette maça ortak olmak isteyen 23 Nisan Ortaokulu hücumda daha etkili oldu ve bu seti 25-21 alarak durumu 1-1 yaptı ve final setine taşıdı.

Final setide büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu rakibinden daha az hata yapınca seti 15-11 alarak şampiyon olurken 23 isan Ortaokulu ise ikinci oldu.

Bu maçtan önce oynanan maçta ise üçüncülük dördüncülük maçında Mimar Sinan Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nu 25-8 ve 25-6’lık setlerle 2-0 yenerek üçüncü olurken Necip Fazıl dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.