Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Hamas lideri İsmail Haniye’nin İsrail tarafından suikastla şehit edilmesine tepki gösterdi.

“Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye siyonist İsrail tarafından Tahran’da şehit edilmiştir.

Mücahit İsmail Haniye’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kahraman Filistin halkına Çorum İl Başkanlığı olarak başsağlığı diliyoruz” diyerek açıklamasına başlayan Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, “Suikastı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Haniye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiş bulunmaktadır. İsmail Haniye'ye düzenlenen bu siyonist suikast, soykırımcı Netanyahu ve İsrail hükümetinin bir terör, soykırım ve katliam ülkesi olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Soykırımcı, terörist, katil ve suikastçı Netanyahu ve hükümeti ile terör devleti İsrail'i lanetlediklerini belirten Nuri Kuşcu, “Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir.

Kalp hüzünlenir, göz yaşarır, sana sahip çıkmayan 2 milyarlık ümmete mi ağlasak. Tankıyla topuyla tüfeğiyle seni koruyamayan 57 İslam ülkesine ve laftan başka bir şey bilmeyen liderlerine mi kızsak. Satılmışlara, ihanetlere ve içine düştüğümüz zillete mi yansak. Çilen ve sürgünün bitti, Allah seni şehit yavrularınla ve Efendimiz( SAV) komşu etsin aziz lider. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.