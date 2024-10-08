Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, Siyonist İsrail'in Filistin’e yönelik saldırılarının 1. yıl dönümü nedeniyle “Ya Zafer Ya Şehadet” temalı program düzenledi.

Önceki akşam Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa SP İl Başkanı Faruk Cıdık, AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Gök’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda kaşif grupları “öncü şahsiyetler” oratoryo gösterisi yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız, bir milletin kurtuluşunun yetiştirildiği imanlı ve inançlı gençler olduğunu belirterek, “İslam, can emniyeti için terörizmi, mal emniyeti için faizi, akıl emniyeti için içki, kumar ve uyuşturucuyu, nesil emniyeti için fuhuş ve ahlaksızlığı, din emniyeti için inanç ve düşünce önündeki engelleri yasaklar. Allah’ın izniyle İslam’ı bu şekilde anlayıp tatbik edecek teşkilatlar Milli Görüş teşkilatlarıdır. İslam coğrafyasını ve dünyayı kurtaracak anlayışın mayası bizde mevcuttur. Gençlerimizin bu ruhla buluşup gelişmesinin yolları ise kurduğumuz teşkilatlardır. Bu yüzden rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi, ‘bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil; inançlı ve imanlı gençliğidir’ Biz bir ‘Elif’ kuşağı görüyoruz, ‘Asımın Neslini’ görüyoruz, “Milli Gençlik” görüyoruz. Bu rüyaya herkesin inanarak, evlatlarını bizimle buluşturmasını istirham ediyoruz. Gelecek, aydınlıktır. Gelecek, bizim anlayışımıza gebedir. Gelecek, mücadele eden müminlerin eliyle inşa edilecektir. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır” dedi.

Dünya üzerinde zulüm gören coğrafyaların zulümden kurtulacağını ve bu zulmü Milli Görüş şuuru ile yetişenlerin gerçekleştireceğini ifade eden Bacaksız konuşmasında şunları söyledi: "Bugün dünyanın her yerinde Müslümanlar zulüm altında. Filistin'de kadın çoluk çocuk yaşlı genç Müslümanlar şehit ediliyor. Bu zulümler mutlaka bitecek kötülük hüsrana uğrayacaktır. Bu zulmü bitirecek Milli Görüş gençliğidir. Milli Görüş İsrail’e her zaman karşı durmuş bu zulmünü bitmesi için mücadele etmiştir. Erbakan hocamız 1980 yılında Konya'da düzenlediği Büyük Kudüs mitingi ile göstermiş ve bu davadan tüm Türkiye'nin haberdar olmasını sağlamıştır. Bizde buradan toplanan bu kalabalıklar olarak sesleniyoruz. Hepimiz mücahidiz hepimiz Şeyh Ahmed Yasin'iz hepimiz Ebu Ubeydeyiz Hepimiz İsmail Heniyye'yiz hepimiz Yahya Sinvar'ız hepimiz Necmettin Erbakan'ız. Biz bu mücadele bitine, özgür Kudüs’e kavuşana kadar devam edeceğiz. Bizler Erbakan hocamızın öğrettiği gibi Filistin meselesine coğrafi değil imani bir mesele olarak bakıyoruz. Çünkü Milli Görüşcü olmak bunu gerektirir. Milli Görüşçü olmak özgür Kudüs için çalışmayı milli görüşçü olmak Erbakan hocamızın tüm Türkiye'ye öğrettiği Kudüs davası sonunda tüm Müslüman kardeşlerimizle Kudüs’ü selamlamaktır. Ne kadar plan yaparsanız yapın, ne kadar program yaparsanız yapın, dünyada Mescidimizi Kudüs’ümüzü sizin elinden kurtaracak gençler yetiştireceğiz ve bir gün o mübarek beldeden defolup gideceksiniz.”

İFAM Çorum Şube Başkanı Mehmet Polat’ın konferansından sonra emekli imam İsmail Büyüksakallı’nın yaptığı duanın ardından program sona erdi.