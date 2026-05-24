Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig bileti için geri sayım sürüyor.
Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak kritik mücadele futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.
Esenler Erokspor-Çorum FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşması bugün oynanacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda yapılacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Tek maç üzerinden oynanacak finalde eşitliğin bozulmaması halinde uzatma dakikalarına geçilecek.
Gerekmesi durumunda Süper Lig’e yükselen son takım seri penaltı atışlarıyla belli olacak.
Muhabir: Fatih Akbaş