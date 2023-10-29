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Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Aşağıesenli Mahallesi'nde biber toplayan vatandaşlar, yan taraflarındaki fındık bahçesinde 63 yaşındaki Semiha Köse'yi yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Semiha Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Köse'nin cesedi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemelere göre kesici ve delici alet izine rastlanmayan Semiha Köse'nin ölümüyle ilgili jandarma soruşturması sürüyor.