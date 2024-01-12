Ahlatcı Çorum FK sağlık ekibinde göre yapan Fırat Yıldırım kulübe veda etti.

Fırat Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşık üç yıldır görev yaptığı Çorum futbol kulübünden ayrıldığını bildirdi.

Fırat Yıldırım açıklamasında şunları söyledi: Başta geldiğim günden beri bana bir abi, kardeş, baba gibi yaklaşan ve kendi ailesinin içinde gören kaptan Murat Yıldırım’a Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’a hayatım boyunca unutamayacağım bir şampiyonluk yaşatan Tahsin Tam hocama ve ekibine, futbolcu abilerime, kardeşlerime, beraber çalışma fırsatı bulduğum kulüp personellerine teşekkür ederim.

Ayrıca üzerimde emeği çok büyük olan Kulüp Ceo'muz Abdulhamit Yıldız’a ve hem futbolcu hem idari menejer görevinde ikin bana deste olan Burak Çalık abilerime teşekkürü borç bilirim’ dedi