Çorum’da Fırıncılar ve Simitçiler Odası’na kayıtlı fırıncı esnafı, istişare toplantısında bir araya geldi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt’un da hazır bulunduğu istişare toplantısında fırıncı esnafı tarafından artan maliyetler göz önüne alınarak ekmeğe zam talep edildi.

Yeni yıla girerken fırınlarda çalışan işçilerin de kendilerinden maaşlarına zam beklediğini dile getiren fırıncı esnafı, ekmeğe zammın artık kaçınılmaz olduğunu belirttiler.

Dinlenmeden haftanın 7 günü çalışan fırıncı esnafı ayrıca haftada bir gün olsun tatil yapmak istediklerini ifade ederek, bu durumu Başkan Gür ve Oda Başkanı İbrahim Kurt’a aktararak, tatil konusunda çözüm üretmelerini istediler.

Fırıncı esnafının birlik ve beraberliği adına güzel bir ortamda gerçekleşen toplantıda söz alan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt ise, “Çözüm üretmek ve ilgili kurumlar ile istişare kurmak bizlerin asli görevidir. Talep ve sorunlarınızın çözümü için yetkili kurumlarla işbirliği halinde olacağız” dediler.

Gür ve Kurt ayrıca, fırıncı esnafının yeni yıllarını tebrik ederek, 2024 yılının tüm esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli kazanç getirmesini dilediler.