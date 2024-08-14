İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "tarladan sofraya gıda güvenilirliği" uluslararası yaklaşım doğrultusunda, ülkemizde üretilen gıdaların birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde gıda işletmelerinin resmi kontrollerinin kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesini sağlamak üzere, Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulamasının hayata geçirildiğini ifade eden Hayrullah Göktekin, “Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel, gıda işletmelerince gönüllü olarak https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebilecektir” dedi.

Hayrullah Göktekin, “İlimizde bulunan 5400 adet gıda işletmesinin denetimleri, her bir işletmeye özel karekod içeren görsel sayesinde artık tüketiciler tarafından görülebilecektir. Birer tüketici olarak gittiğimiz işletmelerin denetim bilgilerini görmek hepimiz için güven kaynağı olacağından tüketicilerimizin uygulamayı indirmeleri oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Gıda güvenilirliğinin her vatandaşın en doğal hakkı olduğuna dikkat çeken Göktekin “Uygulamayla müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerin görünürlüğü artacak, gıda denetimlerinde şeffaflık sağlanacaktır” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)