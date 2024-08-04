Ahlatcı Çorum FK eksik mevkiler için fırsat transferini bekliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı takımda iki kanat ve bir kaleci transferi için araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın iki kanat ve bir kaleci transferi için yönetimden talepte bulunduğu ve bu konuda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Özbalta geçen yıl yaşadıkları kulübeden hamlede elini güçlendirmek için istediği bu transfere Başkan Oğuzhan Yalçın’ın çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bu üç mevki transferinde yerli ve yabancı oyuncu arayışları sonunda karar verilecek isim konusunda Başkan Oğuzhan Yalçın’ın mali boyutuda değerlendirerek Serkan Özbalta’nın onayı ile üç tansferi kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor.

Bu üç transferde kırmızı siyahlı takımın özellikle Süper Lig takımlarının kadrosunda düşünülmeyen kiraya verilecek isimler üzerinde yoğunlaşarak fırsat transferini değerlendirmeyi amaçlıyor.