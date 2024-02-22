Okul Sporları Küçükler Floor Curling il birinciliği TED Koleji Spor Salonunda yapıldı. İl birinciliğinde 18 okuldan 50 sporcu mücadele etti. İki gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren okullar ve sporcuları şöyle:

Kızlar: 1. Gazipaşa Ortaokulu (Deren Bilecen - Duru Özkaya - Aysima Ablak), 2. Sultan Abdülhamithan Ortaokulu (Melike Karatay - Tuğba Nur Yılmaz - Ela Bardakçı), 3. Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesek Ortaokulu (Eslem Kolcu - Busenaz Koştan - Nehir Kayaer), 4. Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu (Ceren Sütçü - Azra Nehir Kılıç - Amine Rabia Kölegöz)

Erkekler: 1. Gazipaşa Ortaokulu (Emin Abdulkerim - Şehem Mahmut - Mert Ege Taşdan), 2. TED Çorum Koleji Ortaokulu (Mustafa Höngül - Serkan Arda Geldi), 3. Sultan Abdülhamithan Ortaokulu, (Görkem Özsümbül - Yusuf Yağlı - Fatih Kazankaya), 4. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu (Hasan Ömer Topaç - Sarp Burak Kolcu)

Karma: 1. Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesek Ortaokulu (Hatice Kısa - Gülcan Kayaer), 2. Sultan Abdülhamithan Ortaokulu (Yiğit Görkem Tekin - Elvin Koltaş), 3. Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu (Zümrüt Nur Elbes - Talha Yılmazer), 4. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu. (Hülya Nur Açıkgöz - Muhammed Güngör).

Floor Curling Küçükler il birinciliğinde dereceye girenlere düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.