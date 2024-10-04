İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci önceki gün ilçe sahasında oynanan İskilipgücüspor ve İskilipspor U 16 takımları arasındaki maçı izledi ve maçın ardından iki takım oyuncularına bir konuşma yaparak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

U 16 Liginde ayrı grupta mücadele eden İskilipgücüspor ile İskilipspor arasındaki maçı İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu, AK Parti İlçe Başkan vekili Orhan Ağzıra ile birlikte izlediler.

Centilmence geçen maçın ardından Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ve beraberindekiler saha içine inerek maçın hakemlerini ve iki takım oyuncularını tebrik ettiler. Belediye Başkanı Çizikçi iki takım oyuncuları, antrenörleri ve yöneticilerine yaptığı konuşmada Belediye olarak forma renklarına bakmadan her iki takımında yanında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

İlçe gençlerinin spor yapması için iki kulübünde büyük çaba içinde olduğunu belirten Çizikci ‘Bizlerde Belediye olarak ilçe gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlamak için elimizden gelen desteği vermeye devam edecek. Şundan emin olun giydiğiniz formanın renginin hiç bir önemi yok. Önemli olan ilçemizden başarılı sporcuların çıkmasını sağlamak bizde bunun için her türlü desteği vermeye hazırız dedi.

Çizikci daha sonra iki takım oyuncularını centilmence mücadelesinden dolayı tebrik etti.