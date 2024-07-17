Çorum FK’nın yeni sezon formaları bugun tanıtılacak yarın ise satışa sunulacak.

Kırmızı siyahlı kulüp yönetimi yeni sezon formalarını belirledi ve anlaşılan marka ile üretimi tamamlandı.

Çorum FK’nın bu sezon evinde ve deplasmanda giyeceği 4 farklı forma bugün kulüp sosyal medyası ve Corum FK Store hesaplarından tanıtılacak.

Çorum FK’nın formalarının stoklara gelmesinin ardından ise cuma gününden itibaren CFK Store’den online ve elden alınabilecek.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezonki formalarının özel olarak hazırlandığı ve taraftarların beğenisini kazanacağı ümit ediliyor.