Ahlatcı Çorum FK yönetimi bilet fiyatlarının ardından kulübün lisanslı formalarında da indirime gitti. AHL Park içinde hizmet veren Çorum FK Store’de satışa sunulan forma fiyatyarında % 30’a varan indirime gidildi.

‘Pendik maçında bütün tribün kırmızı siyah olsun diye’ başlığı ile başlatılan kampanya maç formalarında uygulanıyor. Buna göre kırmızı siyahlı takımın geçen sezon formaları 1600 liradan 999 liraya bu sezonki formalar ise 2500 liradan 1.499 liraya düşürüldü ve satışa çıkarıldı.

Kırmızı Siyahlı kulüp cumartesi akşamı oynanacak Pendikspor maçı bilet fiyatlarında da % 50’ye yakın indirim yaparak daha fazla taraftarın takımlarına destek olmasını sağlamayı amaçlıyor. Bilet fiyatları ve formalarda yapılan bu indirim ile kırmızı siyahlı takıma şehrin daha fazla destek vermezi amaçlanıyor.