Çorum Belediyesi, Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği ve Çorum Fotoğraf Sinema Amatörleri ve Kültür Sanat Turizm Araştırma Derneği tarafından “Fotoğraflarla Çorum” sergisi açıldı.

Önceki gün Velipaşa Hanı’nda gerçekleşen serginin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, fotoğrafseveler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Meftun Yerli, sergide Çorum’u tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Çorum Fotoğraf Sinema Amatörleri ve Kültür Sanat Turizm Araştırma Derneği Başkanı İsmail Kabakdere de her etkinliğin kendileri için yeni bir heyecan olduğunu dile getirerek, projelerine destek veren Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Derneklerini 2021 yılında Osmancık’ta kurduklarını aktaran Kabakdere, kuruldukları yıldan itibaren Türkiye’nin çeşitli yerlerinden fotoğraf sanatçılarını Çorum’a davet ederek, etkinlik yaptıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum’u bir fotoğraf sanatçısının eseri gibi şehir yapmak, bir ressamın eseri gibi bir esere dönüştürmek için hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Kültür Müdürlüğümüze ve devlet erkanına teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızın bu katkılarına bu desteklerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzelliği bizimle paylaşan basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Sanatçılarımızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Aşgın ve diğer davetliler, daha sonra sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek, sanatçılardan bilgi aldı.

Serginin 4 Ağustos tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.