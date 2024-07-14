Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan bir tur otobüsü dehşet saçtı. Otobüsün araçlara ve eve çarparak durabildiği kazada, 2 kişinin hayatını kaybettiği9'u ağır 35 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D'nin kullandığı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Toplam 35 yaralı sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner kaza sonrası yaptığı açıklamada, midibüsün Denizli'den Akyaka'ya geldiğini belirterek, "Midibüsün fren sorunundan dolayı Akyaka girişindeki fırının önünde yan yatıp duvara çarpması sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğumuz hayatını kaybetti. Ona Allah'tan rahmet ailesine de sabırlar diliyorum. Yaralılardan 3'ünün durumu kritik. Destek veren tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kazayı gören Sena Manas isimli bölge sakini ise sesi duyunca çok korktuğunu belirterek, kaza sırasında çok yüksek bir sesin çıktığını söyledi. Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.